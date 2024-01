Cellulari nelle Scarpe | Denunciata la Moglie di un Detenuto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Teramo - L'ennesimo episodio di tentativo illecito di introdurre telefonicarceri è stato segnalato a Castrogno. Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Giuseppe Pallini, denuncia un flusso continuo di tali tentativi, evidenziando l'ultimo caso registrato nel carcere di Teramo. Ladi unproveniente dalla Campania ha cercato di far entrare due telefoni, uno di dimensioni ridotte e l'altro uno smartphone, nascosti abilmente all'interno di un paio di. L'intento era scambiare lecon quelle del marito durante un colloquio. Gli agenti di polizia penitenziaria, già esperti degli stratagemmi utilizzati, hanno effettuato controlli accurati sulleutilizzando il metal detector e lo scanner. In ...

Servono anche apparecchiature per schermare le Sezioni detentive ed impedire l'uso di telefoniSezioni detentive', denuncia Capece. 'La situazione delle carceri italiane, per adulti e ......anche apparecchiature per schermare le Sezioni detentive ed impedire l'uso di telefoni. ...gli uomini e le donne appartenenti al corpo di polizia penitenziaria che svolgono servizio...