Cecchi | «Mkhitaryan giocatore cartilagineo! Riempie i vuoti dell’Inter»

Più spazio per Davide Frattesi. Su Twitter, Aldo Serena si è così espresso sul centrocampista ex Sassuolo: “La butto lì: un potenziale enorme come Frattesi non potrebbe essere sfruttato come quinto a ...Ha scelto il Panathinaikos per tornare a scrivere pagine di storia calcistica, Fatih Terim non poteva più aspettare. Era il gennaio del 2022 quando l’Imperatore si separò dal Galatasaray, da lì una lu ...