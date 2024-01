CdS – Mourinho risponde no al Brasile | vuole restare alla Roma

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 2024-01-03 12:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:– Il prolungamento di contratto fino al 2026 di Carlo Ancelotti con il Real Madrid ha rovinato i piani della federcalcio brasiliana (la Cbf), che aveva da tempo individuato nell’allenatore emiliano il profilo giusto come commissario tecnico della nazionale verde-oro. Così in, nelle ultime ore, la stampa sportiva sta parlando della possibile candidatura di Joséal ruolo di ct della Seleção, attualmente ricoperto ad interim, finoCoppa America di giugno, da Fernando Diniz., ben visto da tifosi e addetti ai lavori brasiliani per il suo curriculum di alto livello, è stato effettivamente contattato nei giorni scorsi dCbf. Lo Special One però, come era già accaduto in passato con il ...

La Roma è ospite del l’Inter in una delle gare più sentite della stagione per motivi ormai già noti. José Mourinho torna a San Siro e, come ribadito ... (inter-news)

Inter-Roma oggi alle 18 a San Siro, José Mourinho ritrova la sua ex squadra da avversario, ma non sarà l’unico. Come lui anche Romelu Lukaku, ... (inter-news)

Preferiscotutta la vita." E ancora: " Confino all'inferno!! C'è poi chi non crede che la notizia delsia vera: " I friedkin non parlano con nessuno.resterà in ...Preferiscotutta la vita." E ancora: " Confino all'inferno!! C'è poi chi non crede che la notizia delsia vera: " I friedkin non parlano con nessuno.resterà in ...Obiettivo +7 sulla Juventus: l’Inter vuole vincere col Genoa per mettere pressione alla Juventus, che affronterà la Roma ...L'allenatore della Roma José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Torino: "Serve personalità. Poi ovviamente serve tanto anche dal punto di vista tattico, ma la perso ...