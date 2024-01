Castagnoli | “Ho tantissimi dream match in mente”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Claudioè uno dei wrestler piu’ talentuosi del roster della AEW. La stessa puo’ godere di tantissime collaborazioni con altre federazioni in giro per il globo e questa cosa stuzzica molto lo svizzero che in una recente intervista ha dichiarato chi sono i suoiopponents. I sogni nel cassetto “i wrestler che vorrei affrontare. Kyle Fletcher per esempio, oppure Wil Osèreay che non ho mai affrontato… Okada! L’ho affrontato in undi coppia tempo fa ma mai in singolo. Tanahashi, Sanada, Naito! Ci sono anche tanti ragazzi del nostro roster: Rush, White, Strickland! Ci sarà da divertirsi.”