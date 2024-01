Caso Pozzolo | quante armi circolano in Italia e come funziona il porto d’armi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ildel colpo di pistola partito alla festa di Capodanno di Rosazza (Biella), che vede coinvolto l’onorevole Emanuele, ha scatenato le polemiche nell’alveo della politica e riacceso il dibattito sullediffuse in. Nell’episodio è rimasto ferito un membro della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Se da un lato sono grossomodo certe le statistiche sullelegalmente detenute nel nostro Paese, dall’altro è praticamente impossibile stabilireinvece ne circolino in maniera non lecita, attraverso il contrabbando, la modifica e l’abrasione del numero di serie identificativo. Nonostante l’obbligo, infatti, grandissima parte delleacquistate non vengono denunciate alle autorità. Proviamo a dipingere un quadro il più ...