Caso Pozzolo | dallo sparo a Capodanno all' accusa di lesioni colpose | cosa è successo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Durante i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno, alla festa alla Pro loco di Rosazza - a cui aveva partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Delmastro - un uomo è rimasto ferito da un colpo partito dalla pistola del parlamentare di FdI, ora indagato dalla Procura di Biella. Lui assicura di non essere il responsabile; un testimone lo contraddice

L'indagine sugli appalti dell'Anas e ora il. Nei giorni che precedono la conferenza stampa della presidente del consiglio Giorgia Meloni , prevista per il 4 gennaio , la cronaca occupa gli spazi della politica. La premier sarà ...Nelspecifico, la pistola diè una North American arms LR22, un revolver in miniatura lungo 10 centimetri, ma pur sempre un revolver, con un meccanismo ad azione singola. In qualsiasi ...Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una intervista a La Stampa, parlando del caso dello sparo al veglione di Capodanno partito dall’arma del deputato FdI, Emanuele Pozzolo. Con ..."Qualcuno aveva il dito sul grilletto e l'ha premuto. Impossibile che il colpo sia partito per caso o accidentalmente" ...