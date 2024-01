Caso Moscardo | il presidente spegne i dubbi | “A luglio sarà del Psg”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il giovane talento brasiliano si trasferirà a Parigi in estate, dopo aver effettuato l'operazione al piede

dovrà subire un'operazione al piede che lo terrà lontano dal campo per circa tre mesi, ma Melo ha dichiarato: " A luglio arriverà al Psg." Poi, ha chiuso attaccando la precedente dirigenza ...SulKylian Mbappé (25) per il momento, regna il silenzio . Ne parlerà probabilmente oggi Luis ... L'arrivo del suo connazionale, Gabriel(18), è invece solo posticipato. Il centrocampista ...Gabriel Moscardo sarà un giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo i dubbi dovuti alle condizioni fisiche del diciassettenne, il presidente del Corinthians Augusto Melo ha voluto chiarire di persona la ...Sul caso Kylian Mbappé (25) per il momento, regna il silenzio. Ne parlerà probabilmente oggi Luis Enrique, alla vigilia della Supercoppa di Francia (domani al Parco dei Principi contro il Tolosa). Kyl ...