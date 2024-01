Caso Liliana Resinovich | corpo riesumato a fine mese

Torna come ogni mercoledì sera l’appuntamento in prima serata su Rai 3 con le inchieste di Chi l’ha visto? Ma cosa vedremo in tv? Ecco le storie e i ... (ilcorrieredellacitta)

... ha disposto con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile il conferimento, ad un collegio di consulenti, dell'incarico di riesumazione della salma della signoraResinovich", si ...La scomparsaResinovich è scomparsa il 14 dicembre 2021 dopo che, uscita di casa la mattina ... approfondimento I fatti 2022 in Fvg, dalResinovich a roghi in Carso FOTOGALLERY ©Ansa ...Nuovo capitolo del caso sulla morte di Liliana Resinovich. Come già annunciato agli inizi di dicembre 2023, è stata disposta la riesumazione del corpo della donna per ulteriori esami. I familiari non ...Il corpo di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da Trieste il 14 dicembre del 2021 e trovata morta il 5 gennaio successivo nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni non distante ...