Caso Degni | Borghi Lega a Notizie com | “Ne ho visti tanti | ma nessuno incontinente come lui”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “La palla spetta alla Corte dei Conti. Dal mio punto di vista, per undel genere non credo che possa esserci la sospensione per un mese. L’unica sanzione possibile è l’espulsione”. Claudio, senatore dellae componente della Commissione bilancio, è stato uno dei primi a rispondere al post del magistrato della Corte dei Conti Marcello. (Ansa Foto) –.com“Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta Manovra blindata e gli abbiamo invece fatto citare Marinetti”, ha scritto su X dopo l’approvazione della Camera della Legge di bilancio 2024. “simile a Palamara” La Corte dei Conti ha preso le distanze dalle parole died ha annunciato che ...