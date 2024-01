Cari identitari il woke è finito | è ora di elaborare il lutto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen – Suoniamo insieme questo requiem: “Il troppostroppia”. Non è il titolo di una rubrica di Marcello Veneziani ma il titolo di un articolo che già da qualche mese La Repubblica rilancia dall’Huffington Post, due punte di lancia della comunicazione progressista italiana. Il? Allora la domanda sorge spontanea. Ilè stato già scato dal sistema? Per avere un titolo così di Repubblica – stando alle leggi della relatività per cui in Italia le tendenze arrivano con un anno e mezzo di ritardo – vuol dire che l’epoca dellaness è finita da un pezzo, messa all’angolino proprio da chi l’aveva pescata fuori dal cilindro. Perfino Il Fatto Quotidiano ha pubblicato sul suo blog un articolo eloquente: “Guardiamoci bene dalle cause che trasformano la ...

... le proposte per non andare in burnout Dobbiamo anche occuparci della relazione con i nostri, ... Dobbiamo passare dal no al noi: i no agli altri sono sìa noi stessi, anche se questo ...... dalla nautica ai mestieri(come la filiera del cavallo), all'audiovisivo, dal turismo ... Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it Care lettrici elettori, Sardinia Post è sempre ...I messaggi di fine anno del Capo dello Stato sono qualcosa di più di una esternazione occasionale che il Presidente può fare oppure no in base a valutazioni dettate dalla particolare contingenza. Si t ...Se la segretaria del Partito democratico vuole conquistare il consenso del grande ceto medio, deve essere in grado di offrire proposte e politiche economiche ...