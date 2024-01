Capoterra | auto esce fuori di strada | muore 19enne | “Era un ragazzo d’oro”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Incidente mortale questa mattina lungo la statale 195 a, nel cagliaritano. Un’è uscita, ribaltandosi e finendo in mare. Il conducente, Massimo Cocco, undi 19 anni, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all’altezza di La Maddalena spiaggia. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo che si trovava a bordo dell’. Insieme alla polizia locale disul posto sono arrivati gli agenti della poliziale che si stanno occupando dei rilievi. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. A breve avrebbe ripreso a lavorare in hotel, a Nora, lì dove ha preso servizio dopo aver terminato gli studi, ildi ...

... di Quartucciu, la vittima del tragico incidente stradale che l'ha strappato alla sua giovane vita a soli 19 anni poco prima delle 8 di questa mattina a. La suaè uscita fuori strada ...Lungo la Statale 195, che collega Pula con il capoluogo, duesi sono scontrate e una delle due ... nel territorio di, dove la Statale ha una corsia per senso di marcia e scorre tra la ...Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto lungo la strada statale 195 Sulcitana, sbandando e finendo in mare in seguito a un impatto con un'altra vettura ...Uno scontro frontale lungo la statale alle porte di Cagliari. Un ragazzo di 19 anni è morto all’alba doo un tentativo di sorpasso sulla statale 195, nei pressi di Capoterra. La sua auto ha urtato ...