Capodanno | italiana ferita da proiettile a Tirana | l' appello | Aiutateci a rientrare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una donna, originaria della città di Bari, è rimasta gravemente. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita durante la notte dida unvagante. La 52enne, che ha riportato ferite all’orecchio, alla gola e a un polmone, è attualmente ricoverata in condizioni serie nel reparto di traumatologia in un ospedale della capitale albanese e attende di essere rimpatriata in Italia per sottoporsi a un delicato intervento d’urgenza. Le procedure per il trasferimento però risultano costose e complesse.