Capodanno con la pistola | ecco perché anche in caso di false dichiarazioni il deputato Pozzolo non rischia nulla

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Sono queste i reati per cui è stato iscritto nel registro degli indagati Emanuele, ildi Fdi che al veglione diha portato unada cui è partito un colpo che ha ferito il 31enne Luca Campana, genero di uno degli agenti della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro presente alla festa. Le– La procura di Biella agli atti hale testimonianze delle persone presenti nella sede della pro loco di Rosazza che si erano riunite per la notte di San Silvestro. Ebbene almeno una persona, come dichiarato in una intervista, ha visto il parlamentare sparare accidentalmente mentre “un po’ allegro” mostrava la piccola arma calibro 22, ora sequestrata. Una ...

