Capodanno a Milano | immigrati fanno baldoria in Piazza Duomo | a San Siro lancio di sassi alle forze dell’ordine - VIDEO

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Quello delledell'ordine milanesi non è stato sicuramente unall'insegna della tranquillità. Nel quartiere Sanalcuni residenti hanno cercato di aggredire gli agenti della Polizia di Stato, mentre vicino via Zamagna, una delle strade maggiormente pericolose del quartiere, divers

(Adnkronos) – Una ragazza 20enne ha denuncia to di essere stata vittima di violenza sessuale. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri ... ()

Pubblicato il 1 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Una ragazza 20enne ha denuncia to di essere stata vittima di violenza sessuale. Sul caso sono in corso ... (dayitalianews)

"Non venite a San Siro perché è Baghdad, la polizia non fa un ca**o": a dirlo il rapper milanese Keta, all'anagrafe Aziz Kheimiri, in una diretta su ... (liberoquotidiano)

... questa volta a Nizza, in occasione del concerto di. La musicista è stata presa di mira ... direttrice principale dell'Orchestra della Toscana e dell'Orchestra da CameraClassica. Nel ...Passato, nelle case del Varesotto già ci si prepara per un rito molto amato: "mangiare il cammello"... Una tradizione localissima, visto che già adire "abbiamo mangiato il cammello" fa ...Nelle ultime ore lo staff della concorrente del Grande Fratello Beatrice Luzzi è intervenuto sui social in seguito alle polemiche.Cosa vedere stasera in tv Da «Rischiatutto 70» su Rai 1 alla partita di Coppa Italia tra Roma e Cremonese su Canale 5, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre ...