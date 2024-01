Capodanno a Cortina | le cifre esorbitanti spese in hotel di lusso e ristoranti stellati

commenta Per il, una minima parte degli italiani ha potuto spendere cifre esorbitanti in hotel di lusso e ristoranti stellati. A parlarne a 'È Sempre Cartabianca' sono alcuni tra gli albergatori ......atleti delle squadre di sci alpino del Comitato FISI Alpi Occidentali a trascorrere unin ... Alessandra Banchi ha abbassato il suo punteggio nelle prime gare FIS e poi, trae Alleghe, ...A "È Sempre Cartabianca" gli albergatori: "Chi sceglie Cortina lo fa per farsi vedere spendere" ...A Sestriere si sono allenati anche alcuni azzurri cresciuti agonisticamente nei ranghi del Comitato FISI Alpi Occidentali, come la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, la carabiniera limonese Meli ...