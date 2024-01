Camioncino sfiora il balcone che crolla | proprietari vanno a vedere e precipitano dal primo piano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il rumore sordo di unpassato in via Marcello Bonacchi, a Toritto (Ba), il balconcino alchee contestualmente idi casanel vuoto. E’ quanto accaduto stamattina in una stradina nel centro storico della cittadina del Barese: il, di grandi dimensioni rispetto alla strada, avrebbeto la base del balconcino aldell’abitazione,...

Immediato l’arrivo dei soccorsi degli operatori sanitari del 118 che li hanno trasportati in un ospedale della zona in codice rosso, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.Un camion da fast-food ambulante è stato avvolto dalle fiamme nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, a San Pancrazio Salentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:00 del mattino, tra via de ...