Cameron | lodi all’Italia per la presidenza del G7

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) "Credo che l'agenda del G7 discussa è un programma eccezionale e sono certo che l'Italia ne sarà a capo con grande abilità". Lo ha detto il 19 Dicembre 2023 il ministro degli Esteri britannico Davidin conferenza stampa con Antonio Tajani a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. Poco prima, Tajani aveva riferito di aver "illustrato ale idee dell'Italia per la guida del G7. Gli ho ribadito che le priorità dell'Italia saranno la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e la grande questione dell'intelligenza artificiale".