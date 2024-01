Calendario quarti Coppa Italia maschile 2024 volley | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ildeidi finale della Del MonteSuperlegadi: ecco le informazioni per seguire le partite. Le migliori otto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori sul campo della migliore classificata. Non sono ammessi errori: chi perde viene eliminato, chi vince si qualifica per la Final Four all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (27-28 gennaio). Piacenza vuole difendere il trofeo vinto lo scorso anno, mentre Perugia va a caccia del terzo trofeo stagionale dopo Supere Mondiale per Club, ma la concorrenza non starà certo a guardare. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming suballworld.tv, a cui è possibile accedere ...