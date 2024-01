Calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari giorno per giorno | le finali per le medaglie | guida tv e streaming

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) QUANDO SI DISPUTANO LEDILedisi disputeranno da mercoledì 24 luglio a domenica 11 agosto. Sarà la capitale della Francia, con alcune discipline previste sempre in terra transalpina ma lontane dalla Ville Lumière, a ospitare i XXXIII Giochi Olimpici. La rassegna a cinque cerchi degli sport estivi arriverà a soltanto tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione, vista che Tokyo 2020 venne posticipata di dodici mesi a causa della pandemia. La Cerimonia d’Apertura andrà in scena venerdì 26 luglio lungo la Senna, in uno scenario decisamente iconico e che darà vita a una cartolina da spedire in tutto il mondo. Sarà uno momento simbolo dell’intera manifestazione, seguito in ogni angolo del Pianeta: la sfilata delle delegazioni dei Paesi ...

Il motivo per cui la qualificazione individuale è per la nazione e non per il singolo binomio che la conquista è ovvio: il tutto si decide al 31 dicembre ma lesono ina metà ...MODENA - Lo sport non si ferma mai e il 2024 sportivo modenese è già campo. Il primo evento inè la Coppa Italia: mercoledì il Sassuolo alle 18 gioca a Bergamo gli Ottavi con l'Atalanta. I neroverdi cercano l'acuto e soprattutto cercano di risollevarsi in proiezione campionato dove ...Dal calcio, al tennis, ai motori, alle Olimpiadi. Tante emozioni da vivere, facendo il tifo per i protagonisti più attesi ...La cerimonia d’apertura dei Giochi il 26 luglio è prevista per la prima volta fuori da uno stadio lungo la Senna: ma l’allarme sicurezza sta spingendo Macron a considerare un piano B («e anche un pian ...