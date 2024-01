Calenda “Politica salariale e industriale fuori da agenda governo”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “sono completamente assenti dall’di. E’ dalla riunione con le opposizioni sul salario minimo che Giorgia Meloni ha promesso una proposta sul lavoro, sui contratti e sui salari sin qui non pervenuta. Con i salari reali sotto il livello di trent’anni fa questa emergenza può diventare destabilizzante per la democrazia. Non è solo una questione di salario minimo ma di funzionamento dei contratti collettivi nazionali che livellano in basso i salari. Collegato a questo tema c’è quello della. In USA e nei grandi paesi europei le strategie di supporto alle transizioni tecnologica e ambientale, sono al centro dell’, con investimenti poderosi. ...