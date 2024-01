Calciomercato Torino | quanto costa Doig? La trattativa

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le ultime suldel: nel mirino sempreche i granata stanno trattando per rinforzare la fascia Come riportato dagranata.it, il Toro sta fortemente puntando a rinforzare la fascia continuando a trattare per: operazione che i granata vogliono concludere nella maniera migliore possibile. Il prezzo dell’operazione di? Circa 6 milioni di euro a titolo definitivo con la possibilità di poter chiudere l’affare a breve visto anche il pressing di Juric di volerlo alla propria corte.

La Signora - a quanto risulta a.it - ha assolutamente intenzione di rispettare il ... Piuttosto resterà a. Con queste premesse, non incoraggianti, Pinto dovrà fare in frettissima.Ecco il comunicato sul centrocampista polacco: "IlFootball Club è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Karol Linetty fino al 30 ...Nella prima parte di stagione Schiavone è rimasto svincolato dopo aver risolto consensualmente il contratto con il club altoatesino il 1° settembre scorso. Nello scorso campionato cadetto ha dunque ...Il punto di giornata in merito alle trattative sia in entrata che in uscita che riguardano il Toro nel corso di questo mercato di gennaio ...