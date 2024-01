Calciomercato Napoli | sondaggio di De Laurentiis per Luvumbo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), Aurelio Deha chiesto informazioni al Cagliari per Zito: ecco la risposta dei sardi Ilscatenato sul: dopo l’arrivo di Mazzocchi in mattinata e quello atteso a breve giro di posta di Samardzic dall’Udinese, la dirigenza dei campioni d’Italia guarda ai rinforzi in attacco e il primo nome sulla lista è quello di Zito. Aurelio De, come riportato da Il Mattino, avrebbe chiesto informazioni al Cagliari per il calciatore angolano, ricevendo come risposta una richiesta di 18 milioni. Un operazione che difficilmente si chiuderà a gennaio, visto che il calciatore giocherà nella Coppa d’Africa, ma che potrebbe diventare calda la prossima estate.