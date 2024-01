Calciomercato Napoli | l’Arabia tenta Politano | già scelto il sostituto

Commenta per primo C'erano Juventus, Milan esu Boniface . Ma dall'Inghilterra rilanciano di un Arsenal pronto a sverniciare tutti nella corsa al forte attaccante del Bayer Leverkusen .Mauro Meluso (LaPresse) ".itCosì l'ex terzino sul direttore del: 'Il presidente come ha ammesso qualche giorno fa, ha avuto un gran peso in questi mesi qua. Perché non può fare ...Il Napoli ha definito l'acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Il calciatore, come riporta Il Mattino, ha scelto anche il numero di maglia.Le ultime di calciomercato sul Napoli mettono in evidenza l'arrivo al traguardo di una operazione in entrata del club di De Laurentiis ...