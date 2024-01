Calciomercato | Milan Ufficiale il ritorno di Gabbia dal Villarreal

Filippo Terracciano è un obiettivo del Milan per questo Calciomercato di gennaio. Il giocatore del Verona può giocare in più ruoli (pianetamilan)

Commenta per primo Il mercato di questo mese di gennaio sta ruotando soprattutto intorno ai difensori . Tanti li cercano, dal, che dopo Gabbia ne prenderà un altro, all'Atalanta (Hien), passando per Roma e Napoli . Già, gli azzurri, dopo una prima parte di stagione deludente, hanno deciso di rinforzarsi in ogni reparto ...Lo scorso luglio il trasferimento in prestito al Villarreal, oggi il ritorno al. - foto Ipa Agency - . ari/red 03 - Gen - 24 11:49 3 gennaio 2024(ANSA) - MILANO, 03 GEN - È ufficiale, Matteo Gabbia torna al Milan. Il club rossonero comunica infatti, in una nota ufficiale, di aver ...Matteo Gabbia torna al Milan: il comunicato ufficiale condiviso sui canali ufficiali rossoneri.