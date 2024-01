Calciomercato Milan – Terracciano vuole i rossoneri | ecco cifre e dettagli

Commenta per primo Stefano Pioli è intervenuto a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari e ha rilasciato queste parole: I GIOVANI IN CAMPO - 'Non è andata oltre le aspettative. ...Commenta per primo E' una serata da sogno per Chaka Traoré , che contro il Cagliari ha segnato il primo gol con la maglia del. Uno dei gioielli rossoneri lanciati da Pioli nel successo per 4 - 1 in Coppa Italia ha parlato così a fine partita: 'Volevo fare questo gol da tanto tempo - ha spiegato Chaka Traoré ai ...Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola mercoledì 3 gennaio si concentrano sul calciomercato, che apre ufficialmente i battenti, e sugli ottavi di finale di Coppa Italia con il Milan che ha ...Ultime notizie calciomercato Napoli - Il Tottenham spinge per Dragusin del Genoa, ma c'è ancora distanza. E sullo sfondo, c'è il Napoli che non molla ed offre Ostigard come contropartita nell'operazio ...