Calciomercato Milan – Jolly Terracciano | la curiosità che lo lega a Pioli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Filippoè un obiettivo delper questodi gennaio. Il giocatore del Verona può giocare in più ruoli

Il Milan sarebbe solo uno dei Quattro club che nelle ultime ore hanno presentato un'offerta alla Salernitana per Boulaye Dia (pianetamilan)

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Milan sembra vicino alla chiusura dell'affare per l'esterno del Verona, Filippo Terracciano (pianetamilan)

Il Milan è alla caccia di almeno un altro Difensore in questo Calciomercato di gennaio. Ecco uno degli obiettivi della dirigenza rossonera (pianetamilan)

Iniziata la sessione invernale di Calciomercato (durerà fino al 31 gennaio) e il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

... l' Inter ha di fatto preso Buchanan , colmando il vuoto lasciato da Cuadrado sulla fascia destra; il Napoli è scatenato su più fronti; anche ilsi sta muovendo; l'Atalanta si è assicurata Hien ...Le prime pagine -.itLa 'Gazzetta dello Sport' esalta la vittoria delin Coppa Italia contro il Cagliari: 'Jovic accende il Diavolo'. Nel frattempo, il Napoli da' subito uno sprint ...Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Lo sprint del Milan per Filippo Terracciano e le parole di OlIvier Giroud sul suo futuro. Ma anche… Leggi ...Le mosse della dirigenza bianconera verso giugno: chi c’è nel mirino di Giuntoli. Capitolo Rabiot: una big d’Europa in agguato ...