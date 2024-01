Calciomercato Milan | Jhon Duran offerto ai rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)nome nuovo per ildel: tutte le informazioni sull’attaccante colombiano dell’Aston Villa. Nel turbinio dei tanti attaccanti accostati alc’è un nome nuovo:, attaccante colombiano in forza all’Aston Villa. Fonti inglesi, in particolar modo TribalFootball, assicurano che il Club di Birmingham avrebbeil ragazzo al Diavolo. Anzi, più che i Villains, sarebbero stati gli agenti dia contattare il, con il benestare però dell’Aston Villa, desideroso di far cassa con una sua cessione. View this post on Instagram A post shared byJader Durán fans ...