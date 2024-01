Calciomercato Milan – Dia si avvicina? Il punto sull’operazione

... vedi ilcon il ritorno di Gabbia. E il possibile arrivo di Terracciano. Il Napoli sarà con ... Allegri (LaPresse) -.itPoi c'è l'Inter che ha preso Buchanan e la Roma a caccia di un ..., dalla Germania: Tomori nel mirino del Bayern MonacoAttualmente fermo ai box per infortunio, il difensore inglese è stato per larghi tratti della stagione una vera e propria ...Serie A snobbata dai voti espressi dai calciatori professionisti di tutto il mondo per stabilire i 23 candidati per il FIFPro World 11 del 2023: ...In soldoni, se si escludono gli stipendi, si parla di circa 13-14 milioni di euro che fin qui non hanno prodotto risultati. Che ci volesse tempo per l’inserimento di alcuni era da mettere in conto, ma ...