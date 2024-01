Calciomercato | Lecce Baschirotto e Gendrey rinnovano fino al 2026

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Per il cenntrale anche un'opzione per i successivi due anni, per l'esternoal 2027- Due rinnovi importanti in casa. Il club salentino ha reso noto di "aver prolungato il rapporto ...

Per il cenntrale anche un'opzione per i successivi due anni, per l'esterno fino al 2027 LECCE - Due rinnovi importanti in casa Lecce. Il club ... (ilgiornaleditalia)

Per il cenntrale anche un'opzione per i successivi due anni, per l'esterno fino al 2027- Due rinnovi importanti in casa. Il club salentino ha reso noto di "aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore Federico Baschirotto, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2025/26 ...- 1a giornata: Empoli - Verona da 0 - 1 a 1 - 1 (Marin); Roma - Salernitana da 2 - 2 a 3 - 2 (El Shaarawy);- Lazio da 2 - 1 a 2 - 2 (Immobile). - 2a giornata: Verona - Rona da 2 - 1 ...Per il cenntrale anche un'opzione per i successivi due anni, per l'esterno fino al 2027 LECCE (ITALPRESS) - Due rinnovi importanti in casa Lecce.Il Lecce ufficializza due rinnovi in difesa. Il club giallorosso, infatti, attraverso una nota sui propri canali ufficiali, ha reso noti i prolungamenti contrattuali di Valentin Gendrey e Federico ...