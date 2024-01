Calciomercato | le trattative in Serie A | movimenti di Monza | Torino | Empoli e Bologna

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilinvernale inizia ufficialmente e tante squadre del campionato diA sono pronte a scatenarsi per la seconda parte della stagione. È ufficiale, Matteo Gabbia torna al Milan. La conferma è arrivata direttamente dal club rossonero che comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Gabbia al Villarreal e che il calciatore “sarà da oggi riaggregato alla prima squadra”. Si tratta del primo rinforzo in difesa della squadra rossonera, in piena emergenza a causa degli infortuni. Primidiin casa Lecce. Attraverso una breve nota viene ufficializzato il prolungamento contrattuale con l’esterno difensivo Valentin Gendrey, fino al termine della stagione sportiva 2025-26, con opzione per l’anno successivo. Contestualmente la società giallorossa comunica di ...

L’avvio di stagione in casa Atalanta è stato importante e la squadra è in lotta per la qualificazione in Europa. La dirigenza inizia a sondare il ... (calcioweb.eu)

Il Milan pensa ai colpi in entrata senza dimenticare i rinnovi di contratto: trattativa già ben avviata per il prolungamento di Calabria (pianetamilan)

Il 2024 è appena iniziato e con lui anche il mercato: idee, strette di mano e operazioni in chiusura. Lo sguardo di alcuni dirigenti è proiettato verso quei giocatori in scadenza di contratto a giugno prossimo ma che fin da subito possono essere ...A Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio gol è intervenuto il giornalista Valter De Maggio sulla trattativa di Samardzic. Secondo il collega la trattativa con Udinese è ai dettagli, il Napoli può ...Il calciomercato è sempre pieno di retroscena interessanti: trattativa incompiute, discussioni, accordi non rispettati o ripensamenti improvvisi che hanno cambiato le dinamiche di un'intera sessione.