Calciomercato | Il Napoli rilancia per Dragusin del Genoa

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilnon mollae aggiunge Ostigard o Zanoli all’offerta economica Aurelio De Laurentiis vuole portare fortemente. Il centrale del, che nella giornata di ieri sembrava ormai promesso al Tottenham è ancora il primo obiettivo azzurro per la difesa. L’offerta dei partenopei è quella di 13 milioni più il cartellino di Zanoli (12 milioni) ma i rossoblù provano a giocare al rialzo. La richiesta è di 25 milioni cash senza contropartite tecniche. ADL però non ha intenzione di fermarsi e hato aumentando la parte economica e inserendo il cartellino di Leo Ostigard al posto di quello di Zanoli. Ilsembra poter cominciare a vacillare di fronte all’insistenza del club campione d’Italia. Quel che è certo è che i partenopei hanno ...

Il Napoli si prepara ad accogliere il primo rinforzo in questa sessione di Calciomercato invernale: trovato l’accordo con la Salernitana per ... (sportnews.eu)

Secondo le ultime notizie di Calciomercato Napoli , Matteo Politano potrebbe essere tenta to da un’avventura in Arabia e il club azzurro avrebbe già ... (2anews)

Sembrerebbero esser ormai rimasti ben pochi dubbi in casa Napoli , dove la cessione del centrocampista appare come pura formalità. I dettagli ... (spazionapoli)

Poi c'è ildi De Laurentiis, precipitato dal sogno scudetto all'anonimato del centro ... TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA TUTTE LE NOTIZIE E ANALISI DISU PANORAMASe solo Pioli capisse l'importanza di difendere ordinati e saper ripartire, molte partite diventerebbero semplici da vincere, come alo scorso anno. Jimenez - lo spagnolo acquistato dal Real ...Inizia a Villa Stuart di Roma l'avventura di Pasquale Mazzocchi al Napoli. Il terzino proveniente dalla Salernitana ha raggiunto la struttura capitolina ...SSCN- Primo acquisto per il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Pasquale Mazzocchi sarà un nuovo giocatore degli azzurri. Il terzino italiano, ormai ex Salernitana, firmerà un contra ...