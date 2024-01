Calciomercato | gli affari del giorno | Napoli su Samardzic e Dragusin | l’Inter vicina a Zielinski

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nuova giornata dimolto importante in Serie A.e Inter le squadre più attive, ma sono diverse le trattative pronte ad entrare nel vivo. E’ una nuova giornata diinvernale molto interessante. Sono diverse le trattative che nel giro di davvero poco tempo dovrebbero arrivare alla conclusione. Le trattative in diretta del 3 gennaio – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

Ha una visione panoramica chepermette di avere sempre due - tre soluzioni di gioco. Fondamentale per un centrocampista. E poi il suo saper proteggere la palla: provate a portargliela via... ......Fabrizio Corsi ha parlato a La Nazione delche attende il suo club. 'Qual è la situazione Molto dipende dalle opportunità di mercato che si vengono a creare, per noi e peraltri, ...Le ultime di calciomercato sul Napoli mettono in evidenza l'arrivo al traguardo di una operazione in entrata del club di De Laurentiis ...Le mosse della dirigenza bianconera verso giugno: chi c’è nel mirino di Giuntoli. Capitolo Rabiot: una big d’Europa in agguato ...