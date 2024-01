Calciomercato Genoa | duello Tottenham-Napoli per Dragusin

Il posticipo Roma - Atalanta sarà affidato ad Aureliano che nella passata stagione si rese protagonista di un curioso scambio di complimenti proprio con Mourinho dopo un Lecce - Roma BOLOGNA -...Anzi, Radu mi ha detto che nel partire adesso gli sembra di lasciare alla cosa non finita. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier League. Lui non ...calciomercato subito duello Juve-Napoli per Hojbjerg tutte le notizie. Tottenham sul difensore del Genoa. Per la Roma spunta Chalobah ...La società di Aurelio De Laurentiis, dopo la cessione di Elmas e l'acquisto di Mazzocchi, è pronta a definire altre operazioni di calciomercato ... sperando possa fare bene al Genoa. Gli innesti ...