Calciomercato Bologna | in arrivo un attaccante | quale futuro per Zirkzee?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una prima parte davvero molto importante per la compagine emiliana che si è inserita, prepotentemente e meritatamente, nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. Merito, ovviamente, del bel gioco messo in campo da Thiago Motta, allenatore terminato sui taccuini di tutte le big italiane e di qualche società inglese e spagnola grazie alle ottime prestazioni delle sua squadra. Parte della prima parte di stagione è merito, anche, dei ragazzi scelti dal duo composto da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che si stanno disimpegnando alla grande mettendo in mostra tutte le loro enormi qualità diventando, chiaramente, pezzi pregiati nelle prossime trattative estive. Ildelnon dovrebbe cedere nessun tassello fondamentale, infatti, nel corso di questo mese di gennaio. Anzi: l’appetito vien mangiando. Gli uomini mercato dei ...

Lottare concretamente per un posto nella prossima stagione europea grazie alle ottime prestazioni in Serie A. Questo il grande sogno di una città ... (metropolitanmagazine)

Commenta per primo Thiago Motta presenta, in conferenza stampa, la sfida del suodi venerdì alle 20.45 allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Genoa di Alberto Gilardino Concentrarsi sul Genoa, è un inedito tornare dopo una sconfitta, cosa cambia 'Si parte dal principio che ...Il posticipo Roma - Atalanta sarà affidato ad Aureliano che nella passata stagione si rese protagonista di un curioso scambio di complimenti proprio con Mourinho dopo un Lecce - Roma- GENOA ...COPPA ITALIA - Juve-Salernitana, ottavi di finale, 4 gennaio 2024, ore 21. Ecco tutte le informazioni: probabili formazioni, statistiche, dove vederla in TV.Ha evidenziato Causio. Inoltre, Causio, ha aggiunto: "Ha un bel calcio, un buon tiro in porta ed è molto bravo. Bisogna convincere ancora il padre però, meglio non fidarsi perché con l'Inter fece ...