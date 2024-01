Calcio | Thiago Motta Non ci piace perdere | col Genoa Bologna al massimo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) "Affronteremo la partita con entusiasmo e determinazione", ha assicurato il tecnico dei felsinei- La sconfitta di Udine ha lasciato il segno, un netto ko in casa di una squadra che non aveva mai vinto davanti al proprio pubblico e che ha interrotto il momento magico del. Per fortuna

"Sì e ha vinto anche in casa del Sassuolo - ricordaMotta - E' una squadra capace di trasformarsi, inizia a cinqu,e magari finisce a quattro come con il Sassuolo, dà pochi punti di riferimento ...Motta conclude esprimendo nostalgia dei momenti passati a Genova . ' Al Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore , momenti diversi. Esperienze fantastiche. ...'Affronteremo la partita con entusiasmo e determinazione', ha assicurato il tecnico dei felsinei BOLOGNA (ITALPRESS) - La sconfitta di Udine ...Con l'arrivo di gennaio e del nuovo anno, è aperto anche il calciomercato. La Lazio, dal canto suo, cercherà di cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi in questo mese ...