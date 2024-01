Calcio | Nizza Otto mesi al difensore Atal per ' Istigazione all' odio'

L'algerino aveva postato un video del predicatore Mahmoud al - Hasanat(FRANCIA) - Il tribunale penale diha condannato Youcef Atal, difensore dell'OGCe della nazionale algerina, a 8 mesi di carcere con la condizionale semplice e una multa di 45.000 euro. Il calciatore è stato processato, lo scorso 18 dicembre, per aver provocato odio per ...Youcef Atal , nazionale algerino e terzino destro del, è stato condannato a otto mesi di reclusione - con sospensione della pena - e a una multa di 45 mila euro per aver condiviso un video che invocava "una giornata nera per gli ebrei", nel ...Youcef Atal, terzino destro del Nizza e dell'Algeria, è stato condannato a otto mesi di reclusione (con sospensione della pena) ed a una multa di 45mila euro per aver condiviso un video che invocava ...La guerra fra Israele ed Hamas ha avuto effetti anche sul calcio. Il difensore algerino e del Nizza (Ligue 1 francese), Youcef Atal, è stato condannato ad 8 mesi di carcere con condizionale: era stato ...