Calcio | mercato | in arrivo Buchanan all' Inter | Mazzocchi al Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Ilentra nel vivo. Domani inizierà ufficialmente l'avventura del laterale canadese Tajoncon l'. L'esterno è stato acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri dal Club Brugge per 7 milioni di euro più bonus e sbarcherà a Milano per sottoporsi alle rituali visite mediche per poi firmare il contratto fino a 30 giugno 2028. Oltre all'si sta muovendo anche il Milan, con il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia che termina in anticipo l'esperienza al Villarreal. La squadra di Pioli stringe anche per Filippo Terracciano, giovane terzino dell'Hellas Verona, anche se la Fiorentina non sembra volersi arrendere. Per quanto riguarda casa, oggi è stato il giorno delle visite mediche iniziate per Pasquale ...