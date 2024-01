Calcio | il Lecce ufficializza i rinnovi di Gendrey e Baschirotto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Primi movimenti dimercato in casa, e si comincia con due. Attraverso una breve nota vieneto il prolungamento contrattuale con l'esterno difensivo Valentin, in ...

E' un Lecce in emergenza quello che parte alla volta di Bergamo per disputare l'ultima gara dell'anno solare sul campo dell'Atalanta. Oltre agli ... (247.libero)

"Il Lecce non sarà una passeggiata . Ha 20 punti, ha dato grande filo da torcere all'Inter, prima in classifica": il tecnico dell' Atalanta Gian Piero ... (247.libero)

...anni della ex Jugoslavia sarebbe stato destinato ai parquet del basket anziché ai prati del. ... Sampdoria (altra retrocessa) 16 e Lazio 15, con in coda Inter e(6 e 5 tra pali e traverse). ...Il calciomercato invernale delsi apre con due rinnovi. Con una breve nota viene ufficializzato il prolungamento contrattuale dell'esterno difensivo Valentin Gendrey , in scadenza il 30 giugno 2024, fino al termine della ...Il francese da fine mese sarebbe stato libero di accordarsi con nuovi club, invece sarà ancora a lungo in giallorosso ...“Eravamo concentrati sulla Coppa Italia, volevamo fare bene ma dopo il loro primo gol ci siamo disuniti e fatto errori. Poi dopo il terzo gol ci siamo completamente sciolti e questo non deve succedere ...