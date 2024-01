Calcio | Iffhs | Lukaku miglior cannoniere internazionale 2023 | superati Haaland e Mbappé

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - L'attaccante della Roma Romeluè ildel, secondo la classifica stilata dall'International Federation of Football History & Statistics (). Il centravanti belga con 22 gol segnati, 7 tra Champions ed Europa League con Inter e Roma e 15 reti segnate con il Belgio in competizioni internazionali, ha sopravanzato l'attaccante del Manchester City Erlingcon 18, Mehdi Taremi con 14 e i bomber Kylian, Cristiano Ronaldo ed Harry Kane con 13 gol totali.

