Calcio | Gascoigne sta ancora male | malconcio fuori da un hotel

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nuova disavventura per Paul, trovato "fisicamente e mentalmente malridotto" da un suo ex tifoso, intervenuto in suo soccorso al termine di un litigio scoppiatoda un albergo nel ...

non riusciva a mettere insieme una frase, era fisicamente e mentalmente malconcio - ha raccontato Swinton al tabloid - . Lui è uno dei miei eroi, e vederlo in quelle condizioni mi ha ...Ancora guai per la leggenda delinglese Paul, trovato "fisicamente e mentalmente malconcio" dopo una lite con due persone fuori da un hotel sul lungomare di Bournemouth. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il ...Paul Gascoigne torna purtroppo a far parlare di sé. Come racconta il Daily Mail, l’ex centrocampista di Tottenham e Lazio è stato trovato «fisicamente e mentalmente malconcio», dopo una lite con due p ...Nuova disavventura per Paul Gascoigne, trovato "fisicamente e mentalmente malridotto" da un suo ex tifoso, intervenuto in suo soccorso al termine di un litigio scoppiato fuori da un albergo nel lungom ...