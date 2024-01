Cagliari | si ferma Lapadula | frattura di due costole

Il Cagliari perde Nahitan Nandez per una lesione muscolare. L'uruguaiano resta fuori dai convocati per la partita con l'Empoli, out... (calciomercato)

Tegola sulin vista dei prossimi impegni di campionato: il bomber Lapadula siper almeno due settimane. A seguito del trauma contusivo - questo il bollettino medico del- riportato in ...Ci sono proclami e divieti ogni volta, ma nessunoquesta follia. Anche a Buttigliera Alta, ... Aè andata meglio al cane impazzito a causa dei botti: s'è messo a correre abbaiando di ...Piena crisi di risultati per Mazzarri che deve fare anche i conti con l'infermeria. Nell'ultimo match pareggiato al Maradona contro il Monza, si è fermato Alex Meret dopo aver parato un rigore a ...Tegola sul Cagliari in vista dei prossimi impegni di campionato: il bomber Lapadula si ferma per almeno due settimane. (ANSA) ...