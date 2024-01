Cagliari | scontro frontale all’alba | auto finisce in mare | muore 19enne

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gennaio 2024 – Un ragazzo di 19 anni ha perso la vitain unoalle porte di: lungo la Statale 195, che collega Pula con il capoluogo, duesi sono scontrate e una delle due si è ribaltata ed è finita in. Per ilnon c’è stato niente da fare. L’incidente è avvenuto all’altezza della località La Maddalena spiaggia, nel territorio di Capoterra, dove la Statale ha una corsia per senso di marcia e scorre tra la laguna e il. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno recuperando il corpo a bordo dell’, i volontari del 118 e la Polizia stradale per i rilievi di rito. Le effettive dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare (Fonte: ...

