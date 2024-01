Cagliari | incidente all’alba | auto si ribalta e finisce in mare Morto 19enne

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Uno scontro frontale lungo la statale alle porte di. Un ragazzo di 19 anni èdoo un tentativo di sorpasso sulla statale 195, nei pressi di Capoterra. La suaha urtato contro una vettura che viaggiava in direzione opposta, si èta ed è finita in. L’è avvenuto poco dopo le 7 all’altezza di La Maddalena spiaggia. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, al lavoro per recuperare l’. Per il giovane, che guidava una Renault Clio, non c’è stato niente da fare. Gli occupanti dell’altra, una coppia e due figli, sono invece rimasti illesi.

Un ragazzo di 19 anni è morto all'alba per uno scontro frontale alle porte di. Lungo la Statale 195, che collega Pula con il capoluogo, due auto si sono scontrate e una ... L'è ...... che si è ribaltata prima di cadere in mare, mentre gli agenti della polizia stradale disi stanno occupando dei rilievi. Gli occupanti dell'altra auto coinvolta nell', marito, ...