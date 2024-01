Cagliari | auto finisce in mare | morto 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto sul colpo a causa di un incidente stradale a. Mercoledì 3 gennaio, la sua automobile è uscita fuori strada , si è ribaltata ed è finita ...il controllo dell'I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo che si trovava a bordo dell'. Insieme alla ... il 19enne di Quartucciu, in provincia di. 'Per noi era un parente " spiega a L'Unione Sarda ...Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto lungo la strada statale 195 Sulcitana, sbandando e finendo in mare in seguito a un impatto con un'altra vettura ...Uno scontro frontale lungo la statale alle porte di Cagliari. Un ragazzo di 19 anni è morto all’alba doo un tentativo di sorpasso sulla statale 195, nei pressi di Capoterra. La sua auto ha urtato ...