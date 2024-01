Bus fuori strada a Napoli | stazionarie le condizioni della 74enne ferita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSonolericoverata in prognosi riservata dopo essere rimasta coinvolta nello schianto di un autobus di linea ieri sera a. La donna, ricoverata all’ospedale Cardarelli, non ha ancora ripreso conoscenza e rimane sotto osservazione: la prognosi resta riservata. Ha riportato vari traumi contusivi, il più importante dei quali al cranio. L’anziana – stando a una prima ricostruzione – era sul bus, dal quale sarebbe stata sbalzatacon lo schianto. Traumi multipli sono stati riportati anche dall’autista del mezzo che però non ha mai perso conoscenza: le suenon preoccupano. Proseguono intanto le indagini condotte dalla Polizia Locale: l’autista del buslinea 130 – un ...