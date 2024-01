Bus finisce fuori strada a Napoli | 74enne in prognosi riservata Ferito anche l' autista

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ha 74 anni la passeggera del mezzo dell'Anm rimasta ferita in modo grave, dopo che il bus è finitoin serata a, all'altezza di Corso Malta. Il veicolo ha impattato contro alcuni paletti dissuasori posti come guard rail. La donna ha riportato vari traumi ed è stata ricoverata inall'ospedale Cardarelli.l'del mezzo. Secondo la ricostruzione dell'Usb (Unione sindacale di base), laa seguito dell'impatto sarebbe stata scaraventata all'esterno del bus. Sul posto i rilievi effettuati dalla Polizia Locale sembrerebbero accreditare l'ipotesi del malore per l', visto che non sono stati trovati segni di frenata sul mantole. Il mezzo ...