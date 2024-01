Burian scalda i motori | pronta l' irruzione del gelo sull' Italia | ribaltone meteo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il caldo anomalo in questo inizio gennaio ha le ore contate. Grazie al rafforzamento dell'alta pressione e al ritorno dei venti di Libeccio sarà possibile assistere ad un clima primaverile nel centro e nel sud, con punte fino a 20° in Sicilia. Ma ora la situazione è destinata a cambiare secondo Mario Giuliacci: “La svolta arriverà nel prossimo fine settimana, in coincidenza con la festività dell'Epifania e con l'arrivo di un ciclone verso il bacino del Mediterraneo. Tutto accompagnato da una perturbazione e all'arrivo di masse d'aria di origine artica. Con il maltempo avremo anche un calo delle temperature, in primo luogo,e regioni del nord. Tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio tutta la penisola sarà coinvolta dal vortice ciclonico e ci saranno temperature in linea con le medie del periodo. I cali arriveranno fino a 8-10°, specialmente ...