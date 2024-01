Buon anno | capitalismo!

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non bisogna essere sempre negativi e rattristati (“morti improvvise”, Gaza, Ucraina, migranti che occupano il centro di Milano), cosa c’è invece di positivo di cui parlare? La Borsa, i rendimenti dei BTP e la ricchezza finanziaria! In Italia siamo arrivati a 411mila milionari e 1.356 che hpiù di 100 milioni. Alcuni dir: “Ma io non ho una lira (euro…ok), ho anzi dei debiti, le cartelle esattoriali…”. Sì, ma magari tua figlia ne sposa uno dei 441 mila milionari, visto che ce ne sono così tanti in giro, basta trovarli. Insomma, devi anche vedere le cose dal lato positivo. Il mondo occidentale e l’Italia conoscono le loro iatture: tipo rimanerci secco a 35 anni per ragioni che la medicina ora dice di non comprendere; oppure essere destinati, demograficamente, alla “sostituzione” grazie a pachistani, nordafricani, indiani, e altre etnie più ...