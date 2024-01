Buffon | Sulle scommesse sono stato infangato

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) AGI - "orgoglioso del mio ruolo di capodelegazione della Nazionale, ma sarei un folle a pensare di poter trasmettere qualcosa come è riuscito a Gianluca Vialli. Cerco almeno di non farlo rimpiangere troppo, senza pero' scimmiottarlo. Faccio Gigicon i miei pregi e difetti, le mie profondità e superficialità". Con queste parole, in un'intervista al Corriere della Sera, Gigiracconta emozioni e sensazioni che gli regala il suo nuovo ruolo, assicurando di non avere rimpianti per il suo ritiro. "veramente felice di aver smesso. Mi sto dedicando ai tanti interessi ai quali ho dovuto rinunciare per questa vita da calciatore cosi' totalizzante. Ho fatto il corso da direttore sportivo. A gennaio inizio un corso intensivo alla Bocconi in business administration e, finalmente, mi butto in una full ...