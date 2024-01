Buffon sicuro | “Scommettere non è un reato Io infangato…”

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera , il capo delegazione dell' Italia Gianluigiha parlato del caso scommesse . L'ex portiere di Parma e Juventus ha voluto fare una distinzione importante tra le sportive e quelle che compromettono l'integrità del gioco: " È un tema molto ...... Gianluigie Michel Platini. D'altra parte, il Torino FC , fondato nel 1906, ha una storia ...fondamentale per garantire che le informazioni sensibili dei giocatori siano custodite in modo...Nel corso di una lunga intervista concessa a 'Sette', settimanale del 'Corriere della Sera', Gianluigi Buffon, nuovo capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato del suo ...Lunga e interessante intervista quella rilasciata sulle pagine de il Corriere della Sera dall'ex portiere, e oggi capo delegazione della Nazionale italiana Buffon. Molti i temi toccati tra ...